PNP desarticula 47 bandas criminales y captura a más de 400 requisitoriados en Lima y Callao

En el marco de la estrategia del Gobierno para enfrentar la criminalidad, la Policía Nacional del Perú (PNP) desarticuló 47 bandas criminales en Lima y Callao, además de capturar a 405 personas requisitoriadas por la justicia y detener a otras 245 en flagrancia durante diversas intervenciones policiales.

De acuerdo con el reporte oficial, entre los detenidos en flagrancia se encuentran 96 ciudadanos peruanos y 149 extranjeros, presuntamente involucrados en distintos delitos.

Los resultados fueron presentados durante la ceremonia de promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, acto encabezado por el presidente de la República, José María Balcázar, junto a la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, y el ministro del Interior, Hugo Begazo.

Durante la actividad, el comandante general de la PNP, general Óscar Arriola, detalló que como parte de estas operaciones se incautaron 30 armas de fuego, 341 municiones y 77 explosivos.

Asimismo, la Policía decomisó 78 kilos de marihuana, 82.317 kilos de clorhidrato de cocaína y 5.317 kilos de pasta básica de cocaína, además de 32 toneladas de insumos químicos utilizados para la elaboración de drogas.

BIENES VINCULADOS A ACTIVIDADES DELICTIVAS

En cuanto a bienes vinculados a actividades delictivas, las autoridades informaron que se incautaron 17 vehículos, se recuperaron 26 unidades que habían sido reportadas como robadas, así como 279 autopartes y 321 teléfonos celulares que habrían sido utilizados en delitos como extorsión o proceder de robos.

Las operaciones también incluyeron intervenciones contra organizaciones dedicadas a la minería ilegal en la frontera con Ecuador, lo que habría generado un impacto económico estimado de 21 millones de soles para estas estructuras criminales. Además, se logró la captura de sujetos vinculados a la colocación de un artefacto explosivo en una discoteca.