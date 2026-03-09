Gobierno oficializa bono de S/120 para taxistas por crisis del gas natural

El Gobierno de José María Balcázar oficializó la entrega de un bono extraordinario de S/120 para taxistas que utilizan gas natural vehicular (GNV), como parte de las medidas para mitigar el impacto económico generado por la actual crisis de abastecimiento de este recurso energético. La disposición fue publicada mediante un decreto de urgencia en el diario oficial Diario Oficial El Peruano.

La norma establece medidas urgentes y extraordinarias en materia económica y financiera para fortalecer los mecanismos de compensación social dirigidos a los beneficiarios del Programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y a los usuarios de gas natural vehicular. El subsidio busca aliviar las pérdidas que enfrentan miles de conductores ante la paralización del suministro para el transporte.

La crisis se originó tras la rotura del ducto operado por Transportadora de Gas del Perú en el distrito de Megantoni, incidente que dejó sin abastecimiento a gran parte del país. Esta infraestructura es la única tubería que transporta gas natural hacia la costa peruana, lo que ha generado efectos en diversos sectores productivos y en la economía de miles de familias.

SOBRE COBRO DE CUOTAS

Asimismo, el Ejecutivo dispuso suspender durante 60 días calendario el cobro de cuotas a los taxistas que financiaron la conversión de sus vehículos a GNV mediante el programa Ahorro GNV del Fondo de Inclusión Social Energético. De acuerdo con el ministro de Ministerio de Energía y Minas, estos conductores no pagarán ningún cargo ni comisión adicional durante ese periodo, además de recibir el bono de S/120.