VMT: expolicía es asesinado a balazos por resistirse al robo de su moderna camioneta

De tres balazos fue asesinado un policía en retiro por resistirse al robo de su camioneta. El suceso se registró anoche en la cuadra 7 de la avenida Santa Rosa, en Villa María del Triunfo (VMT). El agente fue identificado como Engracio T. T.

Según testigos, la víctima de 65 años, dejaba a su pareja en su casa, cuando apareció una unidad de color rojo de donde descendieron dos sujetos armados que exigieron al expolicía bajar de su camioneta plateada, el hombre se resistió.

PATRULLAJE PERMANENTE

Los criminales le dispararon tres veces, las balas le impactaron en el hombro, pecho y estómago. El exefectivo murió en el acto, los asesinos se fueron sin llevarse el vehículo. Sus familiares exigieron que se sancione a los culpables.

Las autoridades solicitaron las cámaras de seguridad de la zona para tratar de identificar a los delincuentes. Los vecinos señalaron que los asaltos son cosas de todos los días en la zona, piden que el patrullaje policial sea permanente.