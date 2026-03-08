Capturan a integrantes de la banda 'Los Piratas' en SMP: tendría vínculos con el 'Tren de Aragua'

Según primeros informes, seis integrantes de la banda 'Los Piratas', que tendría vínculos con la organización criminal transnacional 'Tren de Aragua', fueron detenidos en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Las personas intervenidas, cuatro varones y dos mujeres, cuyas identidades no fueron reveladas, se dedicarían a la extorsión de empresas de transporte y a comerciantes en Lima Norte y el centro de la capital.

ESTABA EMBARAZADA

Durante el amplio operativo, los agentes policiales decomisaron dos armas de fuego, una de ellas equipada con un puntero láser, un artefacto explosivo, diez teléfonos celulares, droga y hasta una cortadora eléctrica.

En medio de la intervención llamaron a una ambulancia del SAMU, pues una de las detenidas estaba embarazada y todo el movimiento registrado habría hecho que se descompense, pero el tema no pasó a mayores.