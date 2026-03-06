Elecciones 2026: Pacto Ético Electoral pide frenar agresiones físicas y verbales durante la campaña

Mediante la Exhortación N° 3, el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral pidió a los candidatos y partidos políticos que participan en las Elecciones 2026, a erradicar las agresiones físicas, verbales y el uso malintencionado de información personal durante la contienda.

El organismo, vinculado al Jurado Nacional de Elecciones, recordó que los partidos suscribieron un Decálogo de Compromisos, donde se comprometen a regirse por los valores democráticos y respeto mutuo, manteniendo una política de “tolerancia cero” con la violencia.

CONTRINCANTES POLÍTICOS

La exhortación responde a una serie de agresiones suscitadas en los últimos días entre diversos contrincantes políticos y sus militantes. Remarcan que el deber de los partidos es vigilar la conducta de sus afiliados para evitar que se repitan ataques a rivales políticos.

Finalmente, alertan sobre el riesgo del uso indebido de la tecnología y la información personal para atacar a los adversarios. Recuerdan que la ética debe ser la base de la competencia política, y que las agrupaciones deben honrar su palabra empeñada al suscribir el pacto.