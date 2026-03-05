Dólar continúa al alza en Perú y cierra en S/3.45 este 5 de marzo

La cotización representa un aumento de 1,08 % respecto al miércoles, cuando el tipo de cambio se ubicaba en S/3.413.

El precio del dólar en el Perú volvió a registrar un incremento este jueves 5 de marzo y cerró la jornada en S/3.450, según informó el Banco Central de Reserva del Perú, alcanzando así su nivel más alto en los últimos cinco meses.

La cotización representa un aumento de 1,08 % respecto al miércoles, cuando el tipo de cambio se ubicaba en S/3.413. En el mercado paralelo, el billete verde se ofrece a S/3.387 para la compra y S/3.503 para la venta. En tanto, en los principales bancos del país se manejan valores similares, con S/3.387 en compra y S/3.503 en venta.

De esta manera, el tipo de cambio mantiene una tendencia al alza, considerando que hasta la semana pasada el dólar se cotizaba alrededor de S/3.35.

ESPECIALISTA OPINA

El especialista Luis Ramos, jefe de Estrategia de Renta Variable de LarrainVial Research, explicó que el incremento responde a una mayor aversión al riesgo por parte de los inversionistas, ante la posibilidad de que el conflicto armado en Medio Oriente se prolongue más de lo previsto.

Según detalló, este escenario genera un contexto conocido como “risk off”, en el que los inversionistas buscan activos considerados más seguros, lo que provoca la depreciación de varias monedas de la región, incluido el sol peruano.

En paralelo, las bolsas de valores y los principales indicadores financieros internacionales se mantienen en una posición defensiva frente a la incertidumbre global. Además, el precio internacional del petróleo volvió a subir este jueves, situación que podría generar una nueva presión inflacionaria en la economía mundial.