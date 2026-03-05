Tope de 7 líneas móviles por persona: ¿qué ocurrirá con quienes tienen más?

La medida, que rige desde el 14 de febrero, es supervisada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).

Con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana y combatir delitos como las extorsiones, el anonimato, los fraudes y la suplantación de identidad, el Poder Ejecutivo dispuso que las personas naturales —peruanos y extranjeros— solo puedan contratar hasta siete líneas móviles a su nombre.

La medida, que rige desde el 14 de febrero, es supervisada por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), entidad que se encarga de verificar la cantidad de servicios móviles registrados bajo cada titular.

¿Qué pasa con quienes ya tenían más de 7 líneas?

Según informó el Osiptel, los usuarios que contaban con más de siete líneas antes de la entrada en vigencia de la norma, es decir hasta el 13 de febrero, no perderán sus servicios actuales. Sin embargo, no podrán contratar nuevas líneas móviles.

El organismo precisó que la disposición se aplica únicamente hacia adelante, respetando el principio de seguridad jurídica.

Desde el 14 de febrero, el regulador revisa la cantidad de líneas registradas a nombre de cada persona. En caso se detecte que se supera el límite permitido, se solicita a las empresas operadoras que procedan con la baja de las líneas adicionales contratadas posteriormente.

Impacto en los usuarios

La medida busca proteger derechos fundamentales como la seguridad, la identidad y la protección de datos personales.

De acuerdo con la Encuesta Residencial de Servicios de Telecomunicaciones (Erestel) 2024, elaborada por el Osiptel, la mayoría de usuarios en el Perú utiliza entre una y seis líneas móviles. Por ello, la limitación afectaría principalmente a personas cuyo uso de múltiples líneas podría resultar sospechoso o vinculado a actividades delictivas.

Asimismo, el organismo indicó que la norma tampoco impactaría significativamente en el crecimiento de las empresas operadoras, ya que el 66.4 % de los usuarios tiene entre una y dos líneas móviles.

Para consultas o recibir orientación, los ciudadanos pueden comunicarse con el servicio FonoAyuda 1844 del Osiptel o acudir a sus oficinas a nivel nacional.