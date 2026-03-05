PNP captura a más de 120 delincuentes en Lima Metropolitana en las últimas 24 horas

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) asestaron duros golpes a redes criminales dedicadas al tráfico ilícito de drogas en Lima Metropolitana, tras aplicar acciones de inteligencia y seguimiento durante la ejecución de operativos de control territorial, en las últimas 24 horas

El jefe de la Región Policial Lima, general PNP Francisco Vargas Andonaire, informó desde la comisaría de San Martín de Porres que las operaciones conjuntas permitieron la captura de 123 personas, de las cuales 10 contaban con requisitoria vigente, así como la desarticulación de cinco bandas criminales.

Caen bandas criminales

En una intervención estratégica en San Juan de Lurigancho, se desarticuló a la banda 'Los Injertos del Borax', integrada por Julio Cusco, Marco Pareja, Brenda Vértiz y Jerry Gómez, a quienes se les incautó un kilo de marihuana listo para vender en zonas de discotecas y por delivery, además de 11 celulares utilizados para transacciones financieras.

Asimismo, en el sector de Condevilla, en San Martín de Porres, cayó la banda 'Los Cachineros de Condevilla', compuesta por Juan Espinoza, Zósimo Espinoza, Adolfo Espinoza y Jesús Ruiz. Durante el registro, se hallaron 67 envoltorios y 50 gramos de la droga sintética conocida como "Tusi", junto a S/8,024 en efectivo producto del microcomercio.

Decomiso de drogas, armas y laboratorios clandestinos

En total, la PNP logró decomisar 872 envoltorios de PBC, 289 pacos de marihuana, 14 envoltorios de clorhidrato de cocaína, 50 gramos de tusi y 67 envoltorios de esta droga sintética lista para vender. También incautaron un cartucho de dinamita y tres armas de fuego durante las intervenciones. "El estado de emergencia nos da las herramientas necesarias para ejecutar el descerraje en flagrancia. Hemos detectado seis laboratorios de droga tusi en Lima Norte", enfatizó el general Vargas.

Menores en organizaciones criminales

El jefe policial alertó sobre un fenómeno especialmente preocupante en estos operativos. "Lo más preocupante es que hay menores de edad involucrados en estas organizaciones", señaló el general Vargas Andonaire, evidenciando la complejidad del problema del narcotráfico y su impacto en la población juvenil.