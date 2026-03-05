Día de la Mujer: Lince organizará la caminata más grande de lima y un festival masivo

Más de mil participantes se reunirán en el parque ramón castilla en una jornada gratuita que incluirá mega campaña de salud, bailetón y show artístico.

En el marco del día internacional de la mujer, la municipalidad de Lince anunció la realización del festival “Celebrando la Vida”, una actividad que tendrá como eje central la caminata más grande de lima y que proyecta reunir a más de mil ciudadanos en el parque ramón castilla, uno de los principales espacios públicos del distrito.

Así lo informó la alcaldesa de Lince, Malca Schnaiderman Lara, quien indicó que la actividad se desarrollará en la explanada de la Biblioteca Infantil Carlota Carvallo desde las 9:00 a.m. y contará con deportistas, adultas mayores y jóvenes en un recorrido simbólico que busca visibilizar historias de fortaleza y resiliencia.

La actividad será liderada por la autoridad edil y por la medallista olímpica de vóley Cecilia Tait, quienes encabezarán el desplazamiento en reconocimiento a mujeres que han enfrentado el cáncer, la violencia familiar y otras situaciones adversas.

Como parte del festival, se desarrollará una mega campaña de salud con más de 40 stands y más de 10 especialidades como medicina general, cardiología, oftalmología, ecografía, electrocardiograma, nutrición, psicología, entre otros servicios. la programación incluirá también servicios de imagen personal, sorteos, un bailetón y un cierre artístico a cargo de la orquesta son tentación.

Por último, la alcaldesa indicó que con esta iniciativa, la comuna busca consolidar espacios de integración y bienestar, reforzando su política de promoción de la salud y reconocimiento del rol de la mujer en la sociedad.