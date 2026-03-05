Incendio en Comas: más de 20 unidades de bomberos luchan por controlar las llamas

Residentes de la zona señalaron que el incendio se estaría produciendo en una fábrica de colchones.

Un incendio se registra esta noche en un inmueble ubicado en la intersección de la avenida Condorcanqui con San Carlos, en el distrito de Comas.

Hasta el momento, al menos 39 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú trabajan en la zona para controlar las llamas, mientras se evalúan posibles daños materiales y personas afectadas.

El fuego ha generado una espesa columna de humo negro que puede observarse desde distintos puntos del distrito, causando alarma entre los vecinos.

A través del Rotafono de RPP, residentes de la zona señalaron que el incendio se estaría produciendo en una fábrica de colchones, por lo que solicitaron mayor apoyo para controlar la emergencia en el menor tiempo posible.

En el lugar también se encuentra personal de la Municipalidad de Comas y efectivos de la Policía Nacional, quienes han acordonado el área para evitar que las personas se acerquen y así facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.