Duplicado de DNI: fecha límite para tramitarlo antes de las Elecciones 2026

El Reniec exhortó a la ciudadanía a tramitar con anticipación el duplicado del DNI en caso de pérdida, robo o vencimiento, para evitar inconvenientes y poder participar en las Elecciones Generales.

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, muchas personas aún no han puesto en regla su Documento Nacional de Identidad (DNI), requisito indispensable para poder cumplir con su deber cívico este 12 de abril.

Una de las preguntas más frecuentes en las plataformas digitales del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil es qué se debe hacer en caso de pérdida o vencimiento del DNI, así como cuáles son las fechas límite para volver a tramitarlo.

Reniec recomienda regularizar los documentos antes de la fecha límite, a fin de no perder la oportunidad de participar en las elecciones y, sobre todo, evitar las multas que se generan por no votar.

DUPLICADO DE DNI ANTE PÉRDIDA Y ROBO

Reniec recordó a la ciudadanía que el DNI es el único documento válido para poder sufragar. Por ello, ante casos de pérdida o robo, recomienda actuar de inmediato y presentar la denuncia policial correspondiente que acredite el extravío.

Luego de realizar la denuncia, se aconseja iniciar de inmediato el trámite para solicitar el duplicado del DNI, el cual puede realizarse a través de las plataformas digitales del portal institucional de Reniec.

¿HASTA CUÁNDO TIENE VIGENCIA MI DNI?

La entidad informó que el DNI azul no presentará inconvenientes para sufragar, siempre que se encuentre vigente, manteniendo así plena validez como documento de identidad.

Un caso especial son las personas mayores de 60 años que tramitaron su DNI luego de cumplir esa edad; para ellos su documento no tiene fecha de caducidad, conservando su validez de manera indefinida.

Asimismo, la entidad informó que el DNI electrónico versión 3.0 incorpora medidas de seguridad más avanzadas para la protección de datos. Sin embargo, precisó que no es obligatorio cambiar el DNI vigente por esta nueva versión.