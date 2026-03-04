Midagri reporta ingreso de más de 8 mil toneladas a mercados mayoristas

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el abastecimiento de alimentos de primera necesidad en los mercados mayoristas de Lima superó las 8,200 toneladas.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) informó que el abastecimiento de alimentos de primera necesidad en los mercados mayoristas de Lima superó las 8,200 toneladas y se desarrolla con normalidad, con una variada oferta de productos como papa, tomate, haba, uva, tuna y plátano bizcocho.

Según reportes oficiales, esta mañana ingresaron 8,206 toneladas de productos a los principales centros de abasto de la capital, sumando los volúmenes registrados en el Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) y el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2.

Ingreso de productos al GMML

En el Gran Mercado Mayorista de Lima se reportó el ingreso de 5,760 toneladas de legumbres, hortalizas y tubérculos, además de 1,609 toneladas de papa en sus diversas variedades. Entre los principales precios mayoristas del día destacan:

Zanahoria: S/ 0.58 por kilogramo

Limón en bolsa: S/ 1.03

Papa Yungay: S/ 1.33

Zapallo macre: S/ 1.35

Cebolla cabeza roja: S/ 1.35

También se ofrecieron papa única a S/ 1.73, papa huayro a S/ 1.88, haba verde serrana a S/ 2.05, papa peruanita a S/ 2.10 y camote amarillo a S/ 2.33 por kilogramo, entre otros productos. Oferta de frutas en La Victoria

En el Mercado Mayorista de Frutas N.° 2 de La Victoria ingresaron 2,446 toneladas de frutas. Entre las principales ofertas figuran:

Sandía: S/ 0.85 por kilogramo

Plátano bizcocho: S/ 1.29

Melón coquito: S/ 1.31

Manzana corriente: S/ 1.40

Palta criolla: S/ 1.73

Asimismo, se comercializaron naranja valencia a S/ 1.79, papaya a S/ 2.21, plátano bellaco a S/ 2.23, uva Italia a S/ 2.20, tuna morada a S/ 2.43, mango Edward a S/ 2.58 y piña hawaiana a S/ 2.73 el kilogramo.

Precio del pollo y el huevo

El Midagri también señaló que la oferta de pollo fue suficiente para atender la demanda de comerciantes minoristas y público en general. En los centros de distribución de Lima, el pollo vivo al por mayor se ofreció a un precio promedio de S/ 7.70 por kilogramo, mientras que el huevo al por mayor se expendió a S/ 5.95 el kilogramo.