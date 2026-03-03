Familiares bloquean puente en El Agustino mientras continúa búsqueda de joven que cayó al río Rímac

La búsqueda de Oliver, un joven de 21 años que cayó hace unos días por la ribera del río Rímac, continúa en medio de la angustia de sus familiares. Este martes, parientes y vecinos bloquearon el puente Las Lomas, en El Agustino, para exigir que las autoridades refuercen los trabajos de rescate y no detengan las labores hasta encontrarlo.

Según nuevas imágenes entregadas por la municipalidad, el joven aparece corriendo a gran velocidad mientras era perseguido por dos perros. La familia señala que Oliver tenía miedo a los canes desde pequeño y que, al intentar escapar, habría llegado hasta el borde del río, donde resbaló y cayó al intentar verificar si aún lo seguían.

En un inicio, se pensó que el joven corría por otro motivo; sin embargo, los videos aclararían lo ocurrido minutos antes del accidente. Sus allegados indicaron que esa noche había estado compartiendo con amigos y que nunca imaginaron que la reunión terminaría en tragedia.

Asimismo, los familiares informaron que fueron notificados sobre el hallazgo de un cuerpo en la Base Naval y que un pariente directo acudió para confirmar si se trata de Oliver. Mientras tanto, los vecinos aseguran que mantendrán el bloqueo hasta obtener respuestas y poder darle cristiana sepultura en caso se confirme la peor noticia.