PJ anunciará este miércoles si dicta o no prisión preventiva contra Adrián Villar

La lectura de la resolución fue reprogramada para este 4 de marzo a las 9:00 p. m., informó el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima continuará este miércoles 4 de marzo la audiencia de requerimiento de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos. La decisión fue adoptada por el magistrado Adolfo Fernando Farfán Calderón, quien dispuso postergar la lectura de la resolución hasta las 21:00 horas.

El investigado afronta el pedido fiscal por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras el atropello y posterior fallecimiento de la deportista Lizeth Katherine Marzano Noguera, hecho que generó gran conmoción pública.

Durante la audiencia, el Ministerio Público sustentó los elementos de convicción que, a su criterio, justificarían la medida coercitiva, mientras que la defensa del imputado solicitó que se evalúen alternativas menos gravosas. El juzgado deberá determinar si existen los presupuestos legales para dictar prisión preventiva.

La lectura de la resolución será clave para definir la situación jurídica de Adrián Villar en el marco de las investigaciones que continúan en curso. El caso ha generado amplia atención mediática y expectativa entre los familiares de la víctima.