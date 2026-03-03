¡No es tu internet! Reportan caída global de Facebook

Los problemas comenzaron poco antes de las 16:00 horas, principalmente en la versión web, desde donde se originó la mayoría de quejas.

La red social Facebook, una de las más populares a nivel mundial, registró fallas la tarde de este 3 de marzo, generando múltiples reportes de usuarios que señalaron dificultades para acceder a sus cuentas y utilizar funciones habituales.

Los problemas comenzaron poco antes de las 16:00 horas, principalmente en la versión web, desde donde se originó la mayoría de quejas. Entre las incidencias más frecuentes se encuentran errores al iniciar sesión, demoras prolongadas en la carga de contenido y fallas al interactuar con publicaciones.

Varios usuarios indicaron que, al intentar ingresar a la plataforma, apareció un mensaje automático que advertía sobre el inconveniente: “Tu cuenta no está disponible en este momento debido a un problema en el sitio que esperamos resolver en breve. Vuelve a intentarlo en unos minutos”.

ORIGEN DE LA FALLA

Hasta el momento, no se ha informado sobre las causas oficiales de la interrupción del servicio. Asimismo, se ha precisado que otras aplicaciones pertenecientes a Meta Platforms no presentan inconvenientes, por lo que la afectación estaría limitada únicamente a Facebook.

La compañía aún no ha emitido un comunicado detallando el origen de la falla ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio. Mientras tanto, los reportes continúan acumulándose en distintas plataformas digitales.