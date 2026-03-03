Dólar en Perú se dispara a S/3,420 y alcanza su nivel más alto en más de cuatro meses

La cotización representa un incremento de 1,64% frente a los S/3,364 registrados el lunes, reflejando un repunte significativo en la demanda de la divisa estadounidense en el mercado local.

El tipo de cambio en el Perú registró este martes 3 de marzo una fuerte alza y cerró en S/3,420, su mayor nivel en cuatro meses y medio —no visto desde el 15 de octubre de 2025—, según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

La cotización representa un incremento de 1,64% frente a los S/3,364 registrados el lunes, reflejando un repunte significativo en la demanda de la divisa estadounidense en el mercado local. En el mercado paralelo, el dólar se compra a S/3,380 y se vende a S/3,430 en las principales casas de cambio. En tanto, en las entidades bancarias, la compra se ubica en S/3,353 y la venta en S/3,472.

Especialista opina

El economista Omar Azañedo explicó que esta subida responde a una mayor demanda de dólares por parte de inversionistas que perciben un incremento del riesgo global, tras los recientes pronunciamientos de Estados Unidos e Irán, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

“Hay una aversión global, percepción de un riesgo mayor, y cuando sucede esto los agentes económicos suelen refugiarse en la compra de dólares o activos del mercado norteamericano y necesitan más dólares”, detalló.

El especialista advirtió que la presión alcista podría continuar en los próximos días, ya que los mercados internacionales también se mantienen atentos a una posible alza de la tasa de interés de referencia por parte de la Reserva Federal (Fed), que sostendrá su próxima reunión el 17 y 18 de marzo.

No obstante, Azañedo consideró probable que el BCR intervenga para atenuar la volatilidad cambiaria. Además, recordó que entre marzo y abril suele incrementarse la oferta de dólares en el mercado local, debido a que las empresas exportadoras cambian sus divisas a soles para cumplir con el pago de impuestos, lo que podría moderar la tendencia alcista.