ATU garantiza abastecimiento de gas natural para Metropolitano y corredores complementarios

La entidad informó que el Sistema Integrado de Transporte operará con normalidad durante la emergencia declarada por el Minem tras la fuga en el ducto de Camisea.

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) aseguró que el Sistema Integrado de Transporte continuará funcionando con normalidad pese a la emergencia en el suministro de gas natural vehicular (GNV), declarada por el Ministerio de Energía y Minas (Minem). La medida responde a la fuga registrada en el ducto principal que traslada el recurso desde las plantas de Camisea, en Cusco, hacia Lima.

En medio de la contingencia, conductores particulares han formado largas filas en distintos grifos para abastecerse de gas licuado de petróleo (GLP), ante la escasez temporal de GNV. Sin embargo, la ATU precisó que el servicio público contará con prioridad en el suministro, lo que permitirá mantener la operatividad del Metropolitano y los corredores complementarios sin afectaciones.

La entidad detalló que la emergencia estará vigente del 1 al 14 de marzo y que se han implementado planes de contingencia específicos para cada servicio. En el caso del sistema COSAC I – Metropolitano, cuya flota opera íntegramente con gas natural, se ha previsto el abastecimiento del 100 % de sus unidades.

ATU EMITE COMUNICADO

“Tras las coordinaciones efectuadas con el concesionario y el proveedor, se ratificó la prioridad de suministro conforme a la normativa vigente”, informó la ATU a través de un comunicado difundido en redes sociales, reiterando que los usuarios podrán utilizar el transporte público con total normalidad durante el periodo de emergencia.