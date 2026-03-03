Conflicto en Medio Oriente: ¿Cúal es la situación de los futbolistas peruanos Ugarriza y Pacheco en Israel?

Los futbolistas peruanos, quienes militan en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC de la primera división, adoptaron medidas preventivas y se pusieron a buen recaudo.

La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado preocupación internacional y también inquietud en el ámbito deportivo. En Israel, el gobierno decidió suspender todas las actividades deportivas, incluido el fútbol profesional, ante el temor de posibles represalias de Irán tras los ataques registrados el pasado 28 de febrero.

El último sábado, el mundo quedó impactado por los bombardeos ejecutados por Estados Unidos e Israel contra territorio de Irán, los cuales dejaron víctimas militares y civiles. La situación ha elevado la tensión en la región y obligó a las autoridades israelíes a reforzar medidas de seguridad.

Situación de futbolistas peruanos

En ese contexto, los futbolistas peruanos Adrián Ugarriza y Fernando Pacheco, quienes militan en el Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC de la primera división, adoptaron medidas preventivas y se pusieron a buen recaudo.

Como primera consecuencia directa, fue aplazado el encuentro que el Kiryat Shmona debía disputar ante el Bnei Sakhnin F.C. por la Premier League de Israel, programado para el 28 de febrero. Hasta el momento, no existe una nueva fecha para la reanudación del campeonato, ya que el gobierno israelí aún no ha otorgado las garantías de seguridad necesarias.

Ugarriza, de 28 años, fichó por el club israelí en julio de 2025 tras destacar con Deportivo Garcilaso en el Cusco. En la presente temporada se consolidó como titular y es el goleador del equipo con diez tantos, convirtiéndose en pieza clave para el entrenador Kobi Refua.

Por su parte, Pacheco llegó este año al conjunto israelí y, aunque ya suma cuatro partidos en la liga, aún no ha podido marcar. La incertidumbre sobre el reinicio del torneo mantiene en vilo a ambos futbolistas y a sus familias, mientras la tensión en la región continúa en aumento.