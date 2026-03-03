Sicarios asesinan a dos sujetos en el asentamiento humano La Encantada en Villa El Salvador

Dos hombres fueron asesinados a balazos en el asentamiento humano La Encantada, en Villa El Salvador (VES). Las víctimas habrían sido citadas en el lugar, tras lo cual aparecieron sicarios armados.

Al comprobar que era una emboscada, los hombres intentaron escapar corriendo, pero fueron acribillados, les dispararon unas ocho veces. Tras el crimen, los cuatro pistoleros escaparon a bordo de dos motos.

CONDENA EN PRISIÓN

Las víctimas fueron identificadas como Joel M. (27) y Michael B. (26), este último con antecedentes por robo y hasta habría purgado condena en prisión. Los cadáveres fueron llevados a la Morgue de Lima

Los vecinos exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de VES reforzar inmediatamente el patrullaje para evitar situaciones de violencia, también pidieron instalar una caseta de seguridad en el sector.