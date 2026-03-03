Detienen a presunto integrante de banda de extorsionadores en Carabayllo: tenía artefactos explosivos

En un amplio operativo, la Policía Nacional capturó en Carabayllo, a un presunto integrante de la banda criminal ‘Los Malditos de Puente Piedra’, que se dedicaría al tráfico ilícito de drogas, robo agravado y extorsión en Lima Norte.

Durante la intervención, las autoridades incautaron dos artefactos explosivos tipo dinamita con sus respectivos mecheros, un celular y un chip telefónico. El detenido registra una requisitoria vigente por el delito de tentativa de robo agravado.

GUARDÓ SILENCIO

El detenido, de 26 años, será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos. El hombre en todo momento prefirió guardar silencio.

El intervenido fue puesto a disposición de la unidad especializada de la Policía Nacional, mientras continúan las diligencias por parte de la Fiscalía. Los agentes del orden ya están detrás de los otros integrantes de la banda criminal.