Caso Lizeth Marzano: Marcela Chirinos visitó a su hijo Adrián Villar detenido en sede policial de La Victoria

Tratando de evitar a la prensa, Marcela Chirinos, madre de Adrián Villar, acusado de atropellar a Lizeth Marzano, llegó a la sede de la División de Investigación y Prevención de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional, en el distrito de La Victoria.

La mujer llegó a la sede policial para visitar a su hijo que se encuentra detenido, estuvo acompañada de un familiar y llevaba una bolsa con aparentemente alimentos y ropa para el joven. A su salida no declaró a los medios de prensa, informa RPP.

SE REANUDA AUDIENCIA

Esta tarde, desde las 03:00 p.m., se reanudará la audiencia de prisión preventiva contra Adrián Villar. El juez Adolfo Farfán así lo dispuso el pasado 1 de marzo luego que su abogado, César Nakazaki, solicitara una prórroga, pues recién había asumido la defensa.

Como se sabe, el joven Villar es indagado por el Ministerio Público por los presuntos delitos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga del lugar del accidente de tránsito ocurrido el pasado 17 de febrero, en San Isidro, donde Lizeth Marzano falleció.