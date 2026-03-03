Locales

Hace 40 minutos

Sujeto fue asesinado de diez balazos en SJL: trascendió que se trataría de un ajuste de cuentas

Según vecinos, la víctima estaba parada en una losa deportiva cuando fue interceptada por tres sujetos armados, que le dispararon sin mediar palabra.

Un hombre fue asesinado anoche de diez balazos en una losa deportiva de la zona de Huáscar, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL). La víctima habría llegado hasta este punto, luego de recibir una llamada telefónica.

Según los vecinos, la víctima estaba parada en el lugar cuando fue interceptada por tres sujetos que le dispararon sin mediar palabra. Malherido, fue llevado al Hospital San Juan de Lurigancho  donde minutos después falleció.

CONOCIDO EN EL BARRIO

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y establecieron un perímetro, para comenzar con las diligencias de ley. Vecinos indicaron que la víctima es conocido del barrio. Fue identificado como Miguel B.

Las investigaciones apuntan a un crimen por ajuste de cuentas, el sujeto tendría antecedes por robo. Los residentes muy preocupados exigieron a la Policía Nacional y a las autoridades de SJL redoblar la seguridad en la zona.


