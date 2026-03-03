Senamhi alerta: Lima sufrió la ola de calor más larga del verano 2026

Lima experimentó la ola de calor más extensa del verano 2026, con un total de 18 días consecutivos de altas temperaturas diurnas, según informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), situación que elevó la sensación térmica y generó preocupación entre los ciudadanos por sus efectos en la salud y el abastecimiento de agua.

¿Por qué Lima registró temperaturas extremas?

De acuerdo con el Senamhi, las elevadas temperaturas se registraron entre el 11 y el 28 de febrero, convirtiéndose en el episodio de calor más prolongado de la temporada en la capital peruana. El organismo explicó que este fenómeno climático respondió a la combinación de varios factores atmosféricos, entre ellos el ingreso de vientos cálidos provenientes del norte, condiciones anómalamente cálidas del mar y el debilitamiento del Anticiclón del Pacífico Sur.

Estas condiciones favorecieron el incremento sostenido de la temperatura en Lima Metropolitana, intensificando el calor durante el día y reduciendo la sensación de alivio térmico habitual en zonas cercanas al litoral.

Aumenta alerta por caudal de ríos en Lima

Mientras Lima enfrentaba temperaturas extremas, las intensas lluvias registradas en la sierra central provocaron el incremento del caudal de los principales ríos que abastecen a la capital. El Senamhi advirtió que el río Rímac se encuentra próximo al nivel naranja de peligro, alcanzando un caudal de 89.85 m³/s en la estación hidrológica de Chosica.

Asimismo, tramos del río Chillón, en los distritos de Huaros y San Buenaventura, ya reportan nivel naranja de alerta. Según el último monitoreo, el caudal llegó a 10.07 m³/s en Pariacancha y 21.37 m³/s en Obrajillo, situación que mantiene en vigilancia permanente a las autoridades ante posibles desbordes o emergencias asociadas a las lluvias en la región.