¿Vives sola? Claves para disfrutar tu hogar con mayor tranquilidad y confianza

Cada vez más mujeres en el Perú optan por vivir solas como parte de su desarrollo personal, profesional y emocional. Esta decisión representa independencia, autonomía financiera y la posibilidad de construir un proyecto de vida propio. En el marco del Día Internacional de la Mujer, esta tendencia refleja el avance de la autonomía femenina y la necesidad de crear entornos que permitan vivir esta etapa con seguridad y bienestar.

“La independencia es un logro importante para las mujeres y la seguridad debe acompañarla, no limitarla. Sentirse tranquila dentro del propio hogar es fundamental para disfrutar esta etapa con bienestar. Hoy existen hábitos simples y soluciones tecnológicas que permiten reforzar la protección sin cambiar el estilo de vida”, señaló Cecilia Soto, gerenta de Comunicaciones y Marca de Verisure.

Cinco recomendaciones para reforzar la tranquilidad en casa

1. Gestionar con criterio lo que compartes en redes

Evitar publicar ubicaciones en tiempo real o anunciar ausencias prolongadas ayuda a proteger la privacidad. Compartir fotos o historias una vez concluida la actividad es una práctica sencilla de autocuidado y prevención.

2. Revisar el hogar de manera integral

La seguridad no depende solo de la puerta principal. Ventanas, balcones y otros accesos también deben asegurarse correctamente. Incorporar sensores de apertura o iluminación automática puede brindar mayor respaldo, especialmente en la noche o cuando la vivienda queda vacía.

3. Verificar visitas con comodidad

Confirmar quién está al otro lado de la puerta antes de abrir aporta confianza. Herramientas como videoporteros o cámaras conectadas al celular permiten hacerlo de forma rápida y sin alterar la rutina.

4. Incorporar tecnología como aliada

Los sistemas de alarma monitoreados y sensores de movimiento conectados a centrales de seguridad permiten detectar intentos de ingreso en tiempo real. Soluciones como las desarrolladas por Verisure, con monitoreo permanente las 24 horas del día, funcionan como un respaldo continuo que aporta mayor tranquilidad.

5. Apostar por automatización inteligente

Programar luces o simular presencia cuando el hogar está vacío puede disuadir intentos de intrusión y reforzar la sensación de seguridad sin modificar el estilo de vida.

Adoptar estas prácticas permite disfrutar la independencia con mayor confianza. En un contexto donde más mujeres apuestan por construir su propio espacio, contar con herramientas y hábitos que acompañen esta etapa se vuelve clave para vivirla con sosiego.

Sobre Verisure

Verisure es una empresa especializada en sistemas de monitoreo de alarmas, con presencia en 18 países de Europa y Latinoamérica. En el Perú cuenta con 12 años de experiencia y ha sido reconocida por el Grupo Kantar como una de las empresas de alarmas más solicitadas por los hogares peruanos. La compañía ofrece soluciones de seguridad para hogares y negocios en distintas ciudades del país, combinando tecnología y soporte humano.

Sobre ZeroVision

ZeroVision es un dispositivo exclusivo de Verisure desarrollado en sus centros de innovación en Europa y disponible en el Perú desde hace más de cuatro años. Ante una posible intrusión confirmada por la central de alarmas, el sistema libera un humo denso no tóxico que reduce la visibilidad y busca disuadir el robo.

Sobre Observatorio de Seguridad

El portal Observatorio de Seguridad Verisure reúne información sobre la situación de la seguridad en el país, incluyendo el Barómetro de Seguridad, un informe estadístico con datos actualizados para contribuir a la prevención y protección de personas, hogares y negocios.