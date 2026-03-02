MIDAGRI sigue desplegando acciones en 22 puntos críticos de la cuenca del río Rímac

Ministro Felipe Meza llegó hasta el sector La Ronda II para verificar los trabajos que viene realizando la maquinaria de la ANA, como la conformación de un segundo dique de protección.

(Lima, 2 de marzo de 2026).- En el marco da la estrategia de intervención que impulsa el Gobierno ante la emergencia por la alerta del Niño Costero, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que, la maquinaria de la ANA sigue desplegando acciones para la atención de 22 puntos críticos de la cuenca del río Rímac.

Para supervisar estas acciones, el ministro Felipe Meza llegó hasta el sector La Ronda II, que pertenece al distrito de Lurigancho (límite con Ricardo Palma), en donde se viene construyendo un segundo dique disipador de energía con roca acomodada (el primero fue construido en el 2025). Esta intervención beneficiará a 1800 personas y tiene un avance del 20%; para lo cual, la ANA ha desplazado cuatro maquinarias entre excavadoras, cargadores frontales y un volquete.

"Nos encontramos en el sector La Ronda 2, entre los límites de Chosica, y la comunidad de Chosica y Ricardo Palma. Como podemos apreciar, desde el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de la Autoridad Nacional del Agua, tenemos cuatro maquinarias que están haciendo un trabajo preventivo con material de roca (reforzar la protección de ríos) y prevenir daños a las familias de menores recursos", manifestó el titular del MIDAGRI.

Como parte de la atención a los productores que puedan verse afectados por las inundaciones, el ministro señaló que "desde el MIDAGRI hemos activado el Seguro Agrícola de manera automática en situaciones donde el productor ha perdido sus cultivos por caso de las lluvias y otros fenómenos naturales. Se trata de un seguro orientado a los productores. El seguro comprende la indemnización por 1000 soles por cada hectárea perdida, que permitirá reiniciar la cadena productiva. Es importante precisar que este seguro es absolutamente gratuito".

En el 2025, las intervenciones de la maquinaria de la ANA han logrado atender 69 puntos críticos de las diferentes cuencas de la región Lima. La meta que tiene la ANA en Lima, para junio del 2026, es realizar trabajos de limpieza y descolmatación en puntos críticos identificados en distritos de Lima, Callao y Huarochirí: Carmen de la Legua, Chaclacayo, Lurigancho, Ate, Matucana, Ricardo Palma, San Mateo de Otao, San Bartolomé, San Juan de Lurigancho y Santa Eulalia.

La ejecución de estas acciones beneficiará a más de 56 000 vecinos y más de 11 000 viviendas. Además, también se beneficiará a más de 11 millones de peruanos que residen en la capital, debido al trabajo en el sector La Atarjea, clave para permitir el abastecimiento de agua potable para Lima.

ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PAÍS

"Venimos trabajando también en Arequipa para poder atender y de alguna forma prevenir mayores afectaciones. Estamos trabajando con todo el Ejecutivo, así en conjunto, para poder atender a las familias que han sido damnificadas, y sobre todo a la población dedicada a la agricultura", sostuvo el titular del MIDAGRI.

Para este año, a nivel nacional se tiene programado ejecutar, hasta el mes de setiembre, intervenciones en 65 puntos críticos, con una meta de 101 km, en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash y Lima.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO

