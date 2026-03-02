Fin del Metropolitano Playero: ATU anuncia cuándo dejarán de operar las rutas a la playa

La ATU informó que los buses playeros del Metropolitano dejarán de operar este 15 de marzo debido al inicio del año escolar, tras haber trasladado a miles de limeños a las playas de la capital.

Una de las rutas más solicitadas durante el verano llega a su fin. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) anunció que los servicios playeros del Metropolitano, que trasladaron a miles de personas a los principales balnearios de la capital, están próximos a dejar de operar. La información fue comunicada oficialmente a través de su cuenta de X.

Esta medida tendrá un mayor impacto en los habitantes de la zona sur de Lima, quienes utilizan este servicio para acudir a la playa Agua Dulce, así como en los usuarios que se trasladan hacia Ancón. Con ello, se da por finalizada la temporada de verano, periodo en el que se registró un incremento significativo del uso del transporte público con destino a los balnearios de la capital.

FIN DEL SERVICIO PLAYERO

El fin de este servicio de buses alimentadores, que permitió el traslado de miles de limeños a las playas, responde a una disposición del Ministerio de Educación que fijó el inicio del año escolar para este 16 de marzo. De esta manera, se pone cierre a la operación de estos buses playeros, que ayudaron a miles de limeños durante el verano 2026.

Esta temporada, que se inició el 1 de enero, contó con una tarifa integrada para los usuarios del Metropolitano y Lima Pass. El pasaje fue de S/ 3.50 en rutas que iban desde Carabayllo hasta Chorrillos, mientras que para los estudiantes se respetó el beneficio del medio pasaje, fijado en S/ 1.75.

SERVICIO FUNCIONARÁ HASTA EL 15 DE MARZO

La víspera del inicio de las clases escolares llevó a la ATU a suspender la ruta playera que estuvo disponible desde el primer día del año. Este servicio solo tuvo una interrupción el 15 de febrero, cuando la Municipalidad de Chorrillos dispuso el cierre temporal de la playa Agua Dulce debido a la acumulación de 250 toneladas de residuos.