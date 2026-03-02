Precios al consumidor de Lima Metropolitana subieron 0,69% en febrero de 2026

El INEI dio a conocer que, en febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se incrementó 0,69% en comparación con enero de 2026.

En el Informe Técnico Variación de los Indicadores de Precios de la Economía se explica que el resultado de febrero se sustenta en los mayores precios registrados, principalmente, en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,01%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (1,00%), Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar (0,45%), Recreación y cultura (0,32%), Transporte (0,31%) y Restaurantes y hoteles (0,29%).

Asimismo, se elevaron los precios de Bienes y Servicios Diversos y de Educación (0,20% en ambos casos); así como de Prendas de vestir y calzado (0,12%); y Bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes y de Salud (0,07% en ambos casos). Por el contrario, la división que mostró una baja en sus precios fue Comunicaciones (-1,10%).

El alza de precios reportado en Alimentos y bebidas no alcohólicas se debió al aumento en hortalizas y legumbres: arveja verde (106,1%), lechuga (15,7%), camote amarillo (13,0%), haba verde (5,8%), papa color (5,1%), yuca (4,0%), cebolla de cabeza (2,8%), vainita americana (2,0%) y papa blanca (1,7%); huevos de gallina (18,0%); carne: pollo eviscerado (8,5%) y sus cortes: alas (6,4%), pierna (5,6%), pechuga (5,0%), milanesa (4,4%), gallina eviscerada (2,8%) y menudencia de pollo (1,9%); y pescados y mariscos: perico (27,9%), caballa (14,3%), corvina (8,1%), lisa (3,6%), jurel (3,0%) y bonito (2,5%).

Mientras que bajaron los precios en frutas: maracuyá (-17,1%), uva blanca (-11,9%), palta fuerte (-9,6%), mandarina (-4,9%), sandia (-2,9%); y azúcar rubia (-1,2%). La división Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles, bajó el precio del consumo de electricidad residencial: tarifa a partir del 4 de febrero (-2,8%), pero mostraron un aumento el consumo de agua potable residencial: alza al 1ro de febrero (10,3%) y arbitrios municipales (1,0%).

En Restaurantes y hoteles subieron los precios de platos criollos y regionales (0,7%), platos chifa (0,6%), sanguches (0,5%), menú en restaurantes y platos marinos (0,4% en ambos casos), pollo a la brasa (0,3%) y ceviche (0,2%). En el Servicio de bebidas en restaurantes y locales similares, subió el precio de refrescos naturales (0,6%), jugo de frutas licuado (0,4%), bebidas gaseosas (0,3%) y cerveza servida (0,2%).

En Transporte, se evidenció un alza en Combustibles para vehículos: gasohol (3,6%), mientras bajó el precio del gas licuado de petróleo (-1,5%). En Transporte de pasajeros por aire, hubo un alza en el pasaje aéreo nacional (5,7%) y en el internacional (0,8%). Finalmente, en los Servicios relativos a los vehículos personales se mostró una baja en el precio del peaje vehicular (-4,2%).

Productos con alta incidencia en la variación mensual de precios

En febrero de 2026, la variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana se vio influenciado por el alza de precios en arveja verde, pollo eviscerado, huevos de gallina y fresa, así como el aumento de las tarifas de agua potable residencial que en conjunto aportaron con 0,604% al resultado del mes. De otro lado, disminuyeron algunas frutas como palta fuerte, maracuyá y mandarina y; las tarifas eléctricas y las tarifas en algunos planes de telefonía móvil.

Productos con mayor incremento de precios

En el primer mes del año, de los 586 productos que componen la canasta familiar, 303 subieron de precio, 122 bajaron y 161 no mostraron variación en sus precios. Los que marcaron mayor alza fueron: arveja verde (106,07%), fresa (31,63%), pescado perico (27,86%), huevo de gallina (18,0%), lechuga (15,74%), camote amarillo (12,98%), agua potable residencial (10,29%) y pollo eviscerado (8,52%).

Mientras que, bajaron los precios de albahaca (-7,95%), choclo (-8,94%), palta fuerte (-9,55%), uva blanca (-11,87%), ají amarillo molido (-15,46%), maracuyá (-17,07%), cebolla china (-20,68%) y ají amarillo escabeche (-22,35%). Precios al consumidor sin alimentos y energía aumentaron 0,36%. La variación del Índice de Precios al Consumidor de Lima Metropolitana, sin considerar alimentos y energía (inflación subyacente) en febrero de 2026 creció 0,36%.

Precios al consumidor a nivel nacional se incrementaron en 0,60%

En febrero de 2026, el Índice de Precios al Consumidor a Nivel Nacional fue mayor en 0,60% en comparación con enero de 2026 y en los últimos doce meses (marzo 2025-febrero 2026) llegó a 1,99%. Este comportamiento se sustenta en el alza observada en las divisiones de consumo de Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,71%), Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (0,68%), Muebles, artículos para el hogar (0,32%), Recreación y cultura y Restaurantes y hoteles (0,30% cada uno), Transporte y Educación (0,27% cada uno), Bienes y servicios diversos (0,23%), Salud (0,14%), Prendas de vestir y calzado (0,08%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,05%). Por el contrario, disminuyó de precio la división Comunicaciones (-1,21%).

Variación de los precios por ciudades

En el mes de análisis, las veintiséis ciudades donde se calcula el Índice de Precios al Consumidor registraron aumento de precios. Entre las ciudades con mayores resultados positivos tenemos: Puno (0,93%), Chiclayo (0,81%), Cajamarca (0,79%). De igual forma, entre las ciudades que mostraron variaciones positivas a menor magnitud tenemos: Chimbote y Huaraz (0,02% cada una) y Cerro de Pasco (0,10%).

Precios al por mayor a nivel nacional subieron 0,38%

En el mes de febrero de 2026, el Índice de Precios al Por Mayor creció 0,38% con relación a enero de 2026. Este comportamiento se sustenta en el alza de precios de los productos nacionales, principalmente, manufactura (gasohol, petróleo diésel, ladrillos pandereta y king kong, cables de uso general, cemento, carnes de pavo y pollo y galletas saladas); pecuarios (pollo en pie, gallina en pie, ganado ovino y cuy); y en la pesca (perico, caballa, lisa, tollo, bonito, jurel, boquichico y palometa); mientras que disminuyeron los precios de los productos agrícolas (chirimoya, ají, palta, zapallo, zanahoria, tomate, maíz choclo, plátano y arroz en cáscara).

De igual modo, aumentaron los precios de los bienes importados manufacturados, como motores eléctricos, petróleo diésel, harina y aceite crudo de soya, topadoras frontales, resinas de polietileno y teléfono móvil; mientras que los agropecuarios importados, como malta sin tostar, algodón sin cardar, manzanas y trigo, registraron menores precios.

Precios de maquinaria y equipo se incrementaron 0,17%

Durante el mes de análisis, el Índice de Precios de la Maquinaria y Equipo creció en 0,17% respecto al primer mes de 2026. A este resultado contribuyeron la maquinaria y equipo para la agricultura (tractores agrícolas) y para la industria (palas cargadoras, vehículos volqueteros, ordenadores de escritorio y topadoras frontales). Igualmente, aumentaron los precios en la maquinaria para el transporte (vehículos para el transporte de mercancías y de personas); mientras que otra maquinaria y equipo mostró disminución (aparatos electromédicos y contadores de electricidad diversos).

Respecto a los bienes de capital de origen nacional, estos registraron una ligera baja, asociada a la maquinaria para el transporte (mototaxi, carrocerías y muelles para vehículo automotriz) y para la industria (hornos para panadería, máquinas de soldar, transformadores y tableros eléctricos); además, otra maquinaria y equipo presentó menores precios (redes para pesca); en tanto que, la maquinaria agrícola no evidenció variación.

Precios de materiales de construcción se redujeron en 0,02%

En febrero de 2026, el Índice de Precios de Materiales de Construcción de Lima Metropolitana bajó en -0,02% respecto a enero de 2026, debido al comportamiento negativo observado en metálicos (alambre negro, varillas de construcción, planchas de acero LAF y LAC, clavos, planchas zincadas onduladas y tubos de acero LAC), debido a la mayor competencia de productos importados en el mercado interno; mayólicas y mosaicos (revestimientos para pisos); y aglomerantes (cemento portland tipo I).

Por el contrario, mostraron alza de precio las estructuras de concreto (planchas onduladas de fibra, planas, yeso cartón y concreto premezclado) por mayor demanda; maderas (capirona, tornillo y cachimbo); tubos y accesorios de plástico (tubos de PVC para agua y desagüe y sus accesorios); ladrillos (pandereta, pastelero y king kong); vidrios (templados); y suministros eléctricos (cables de uso general, fijas y telefónicos), mientras que, agregados no registró variación.