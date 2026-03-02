BCR pone en circulación billete de 200 soles con nuevo sistema de seguridad para evitar falsificaciones

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) informó que desde febrero se encuentra en circulación una nueva versión del billete de 200 soles, como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad de la moneda nacional y reducir el riesgo de falsificaciones. La entidad precisó que esta actualización no reemplaza al diseño vigente, por lo que ambas versiones podrán utilizarse con total normalidad en todo tipo de transacciones.

La principal modificación se encuentra en la franja protectora o hilo de seguridad. Según detalló el BCR, la nueva banda tiene un ancho de 5 milímetros —frente a los 4 milímetros del modelo anterior— y combina colores azul y verde, lo que facilita su identificación a simple vista. Además, presenta un efecto de movimiento más notorio que sincroniza el cambio de color con el desplazamiento al inclinar ligeramente el billete a la altura de los ojos.

El renovado billete mantiene los elementos de seguridad ya conocidos, como la marca de agua con el rostro de Tilsa Tsuchiya, el número 200 y la silueta de una arquería. También conserva la tinta que cambia de color con tecnología Spark Live, la imagen latente, el registro perfecto al trasluz, microimpresiones, impresión fluorescente bajo luz ultravioleta y relieve táctil para personas con discapacidad visual.

PROCESO CONTINUO DE MODERNIZACIÓN

En el reverso, el diseño continúa rindiendo homenaje a la biodiversidad peruana con la imagen del colibrí cola de espátula y la flor de amancaes. El BCR recordó que esta familia de billetes, vigente desde 2021 y elaborada por la empresa británica De La Rue International Limited tras un concurso internacional, forma parte de un proceso continuo de modernización destinado a reforzar la confianza en el sistema financiero del país.