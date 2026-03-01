PJ ratifica que personas en extrema pobreza están exoneradas este año del pago de aranceles

El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ), dispuso mantener durante el presente año, la vigencia del beneficio de la exoneración del pago de aranceles judiciales para las personas naturales que se encuentran en zonas geográficas del país consideradas de extrema pobreza.



La finalidad de esta medida es facilitar el acceso a la justicia a la población en situación de vulnerabilidad que reside en zonas rurales o de bajos recursos, eximiéndola del pago de las referidas tasas.



Así lo señala la Resolución Administrativa n.° 000481-2025-CE-PJ, mediante la cual se aprueba el Cuadro de Valores de los Aranceles Judiciales y fija en S/ 550 el valor de la Unidad de Referencia Procesal (URP) para este año. (Ver https://acortar.link/JkkAON)



La norma también indica que en los procesos laborales y previsionales, los trabajadores, extrabajadores y sus herederos están exonerados del pago de aranceles cuando su petitorio no exceda las 70 URP.



Sin embargo, si el monto supera la referida suma, las personas demandantes se sujetarán al pago del 50 % del monto establecido para este año en el Cuadro de Valores.

EN PROCESOS DE ALIMENTOS



En los procesos de alimentos, el demandante está exento del pago de arancel cuando su pretensión no exceda las 20 URP, pero si supera ese monto deberá pagar el 50 % del valor de la tasa establecida para este año.



Asimismo, en los asuntos de familia e interés de menores cuando se solicite la ejecución anticipada de la decisión final, están exonerados del pago por concepto de medida cautelar.



De igual modo, no pagan tasas los demandantes en los procesos previsionales y en los procesos de garantías constitucionales (amparo, habeas corpus, habeas data, acción popular y acción de cumplimiento).



Sin embargo, el beneficio no aplica para los procesos de amparo que se presenten contra una resolución judicial, un laudo arbitral o proceso parlamentario interpuesto por personas jurídicas con fines de lucro.