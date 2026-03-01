Minsa inspecciona más de 146 mil viviendas en Lima Metropolitana para prevenir el dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) Lima Norte, Centro, Sur y Este, intensificó las acciones de prevención y control del dengue en diversos distritos de Lima Metropolitana, ante las lluvias que podrían propiciar la formación de criaderos de zancudos.

Durante el primer trimestre del año, se ha programado la inspección de más de 200 mil viviendas, de las cuales ya se han intervenido 146 mil, detectándose presencia del vector Aedes aegypti en más de 1,200 domicilios solo en la zona norte.

Control larvario y orientación casa por casa

El control larvario consiste en el tratamiento de los recipientes donde las familias almacenan agua. Durante las visitas domiciliarias, el personal de salud aplica el larvicida piriproxifen, producto seguro aprobado por la Organización Mundial de la Salud.

Además, los inspectores y agentes comunitarios orientan a la población para identificar y eliminar posibles criaderos como chapas, latas, botellas, cilindros y juguetes en desuso. También recomiendan reemplazar el agua de los floreros por arena húmeda o esponja floral, así como lavar, escobillar y tapar adecuadamente los depósitos de agua.

Refuerzo de personal en distritos de alto riesgo

En Lima Norte se han intervenido 31,477 viviendas en distritos como Rímac, Los Olivos, San Martín de Porres, Independencia, Comas, Carabayllo, Puente Piedra, Ancón y Santa Rosa, con 64 inspectores desplegados en campo. En Lima Este, donde se prevé intervenir 110,370 viviendas, se reporta un avance de 44,114 domicilios inspeccionados con la participación de 72 inspectores, cifra reforzada con la incorporación de 39 nuevos trabajadores en distritos como Santa Anita, Ate, Lurigancho, La Molina, Cieneguilla, Chaclacayo y El Agustín.

Síntomas y canales de atención

El dengue se transmite por la picadura del zancudo Aedes aegypti. Entre los síntomas más frecuentes figuran fiebre alta, dolor de cabeza, muscular y articular, dolor detrás de los ojos y erupciones en la piel. Los signos de alarma incluyen dolor abdominal intenso y persistente, vómitos continuos, sangrado, somnolencia, irritabilidad y decaimiento general.

Ante estos síntomas, el Minsa recomienda no automedicarse, mantenerse hidratado y acudir de inmediato al establecimiento de salud más cercano. Para orientación gratuita, la ciudadanía puede comunicarse con la Línea 113 o escribir vía WhatsApp o Telegram a los números 952 842 623 y 955 557 000.