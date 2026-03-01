Puente Piedra: choque entre camión de carga y un bus de la empresa El Chino deja varios heridos

Esta mañana, alrededor de las 11: 00 a. m., se registró un choque entre un camión de carga y un ómnibus de la empresa El Chino, a la altura del kilómetro 30.5 de la Panamericana Norte, en el distrito de Puente Piedra.

Según los primeros reportes, el chofer del camión resultó herido de consideración tras el fuerte impacto. Mientras en el bus, cuatro pasajeros terminaron con lesiones leves al chocar con los asientos o con otras personas.

ASISTENCIA AMBULATORIA

Los bomberos llegaron al lugar para brindar los primeros auxilios, solo el conductor del camión fue llevado a un nosocomio cercano para ser atendido, el resto de las personas solo necesitaron asistencia ambulatoria.

El accidente ocasión un enorme congestionamiento vehicular que se prolongó por una hora, luego que ambas unidades fueron ubicados a un costado de la importante vía, el tránsito volvió a fluir sin complicaciones.