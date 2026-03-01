Río Rímac reduce caudal y pasa de umbral rojo a amarillo, informa Senamhi

El río Rímac presenta una reducción en su caudal luego de permanecer varios días con incremento sostenido, que lo llevaron a alcanzar el umbral rojo, considerado de peligro ante posibles desbordes.

Un equipo de RPP Noticias constató en el distrito del Rímac que el nivel de las aguas ha descendido, ubicándose actualmente en umbral amarillo. De acuerdo con el último informe del Senamhi, durante la madrugada de este domingo 1 de marzo se registró un caudal aproximado de 75 metros cúbicos por segundo, luego de haber permanecido en umbral naranja hasta anoche.

El monitoreo permanente del Senamhi en la Estación Hidrológica Chosica, ubicada en el distrito de Lurigancho, permite dar seguimiento al comportamiento del río Rímac en su punto más representativo. Las autoridades advierten que la situación puede variar en los próximos días debido a las precipitaciones en la sierra, por lo que se mantiene la vigilancia constante. Los pobladores de las riberas permanecen atentos ante la posibilidad de activación de quebradas o deslizamientos, fenómenos recurrentes en temporada de lluvias.

Limpieza del cauce para estabilización del río

La disminución del caudal también está asociada a las labores de limpieza, descolmatación y colocación de roca en distintos tramos del río, ejecutadas por la Municipalidad de Lima como medida preventiva. Estas intervenciones buscan reducir el riesgo de desbordes y proteger a las comunidades cercanas. Las autoridades continúan desplegando acciones de prevención en toda la cuenca del Rímac para mitigar los efectos de posibles crecidas repentinas.

Recomendaciones ante eventuales cambios climáticos

A pesar de la reducción del nivel del río, las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir las indicaciones de Defensa Civil. Las lluvias que persisten en las zonas altoandinas podrían generar nuevos incrementos en el caudal en los próximos días, por lo que se mantiene la alerta en los distritos ribereños. Los trabajos de prevención y monitoreo continuarán de manera ininterrumpida para garantizar la seguridad de los ciudadanos.