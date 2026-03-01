Elecciones 2026: proyecto de ley plantea otorgar día no laborable para los miembros de mesa

A poco más de un mes de las Elecciones Generales 2026, el congresista César Revilla, de Fuerza Popular, presentó un proyecto de ley que plantea declarar día no laborable compensable para quienes se desempeñen como miembros de mesa.

La propuesta destaca que los miembros de mesa cumplen un rol clave en el proceso electoral, previamente se capacitan, luego se encargan de instalar las mesas, supervisar la votación, contar los sufragios y garantizar la transparencia de los comicios.

Revilla Villanueva sustentó su proyecto ante la Comisión Permanente del Congreso, donde indicó que el trabajo de los ciudadanos sorteados implica un enorme desgaste y su propuesta busca reconocer el aporte de quienes asumen esta responsabilidad.

APORTE CÍVICO

“La iniciativa tiene por finalidad reconocer, de manera excepcional, el aporte cívico de los personeros de mesa (…) otorgándoles el derecho a gozar del lunes siguiente a la jornada electoral como día no laborable compensable”, señala el proyecto.

La propuesta establece que el descanso se aplicaría el lunes posterior a la elección, prevista para el 12 de abril. La norma también contempla que las horas no laboradas deberán recuperarse mediante acuerdos entre los trabajadores y sus empleadores.