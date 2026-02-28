La Molina: carga de un camión se volcó en avenida Javier Prado provocando congestión vehicular

Pesados bloques de chatarra que eran transportados por un camión cayeron en plena avenida Javier Prado, a la altura del óvalo Monitor, bloqueando hasta dos carriles de la transitada autopista.

Debido al accidente, la circulación en la cuadra 47 de la referida avenida, distrito de La Molina, estuvo restringida. Se desconoce las causas que provocaron la caída del material de reciclaje.

RUTAS ALTERNAS

Los serenos tuvieron que desviar el tránsito y solicitar el apoyo de maquinaria pesada para subir los enormes bloques de chatarra al camión de carga, trabajo que demoró unas cuatro horas

No se registraron heridos ni víctimas mortales por este accidente, solo la incomodidad de los conductores que tuvieron que transitar por rutas alternas mientras se solucionaba el incidente.