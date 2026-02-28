Peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en las Elecciones 2026: estos son los motivos

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que los peruanos residentes en Venezuela e Irán no podrán votar en los comicios del próximo 12 de abril, debido a situaciones que impiden el normal desempeño del proceso.

Detallaron que la medida se sustenta en temas de seguridad, dificultades logísticas y de comunicaciones, que lamentablemente no permiten asegurar el adecuado desarrollo de la jornada electoral en dichos territorios.

ELECTORES HABILITADOS

Indican que esta determinación fue respaldada por la Cancillería de Brasil, que desde agosto de 2025 tiene a su cargo la protección de los intereses del Perú en la República Bolivariana de Venezuela, señala RPP.

Por lo tanto, no se podrán instalar las 34 mesas de sufragio programadas para que voten los 16 515 peruanos residentes en Venezuela, ni la única mesa prevista para los 84 electores habilitados en Irán.