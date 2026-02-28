SJL: desbaratan banda que falsificaba prendas deportivas de clubes nacionales e internacionales

Agentes de la Policía Nacional capturaron a nueve presuntos integrantes de la banda criminal ‘Los Deportivos’, dedicada a la falsificación de camisetas de clubes de futbol nacionales e internacionales.

La intervención de estas personas (cinco varones y cuatro mujeres) se produjo en un amplio operativo realizado en una vivienda del jirón Los Geranios, en la asociación El Sauce, en San Juan de Lurigancho-SJL.

CENTROS COMERCIALES

Se incautaron 19 máquinas de sublimado y estampado, además de gran cantidad de insumos utilizados en la producción ilegal de estas prendas de marcas registradas, que eran vendidas en mercados de la capital.

No se descarta que este grupo esté vinculado con una red de comercialización de productos falsificados, que no solo incluye ropa, por lo cual las investigaciones están dirigidas a encontrar estos posibles nexos.