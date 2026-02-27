Banco Central de Reserva del Perú lanza nuevo billete de 200 soles con sistema antifalsificación

La nueva versión del billete de 200 soles incorpora una franja de seguridad reforzada que permitirá detectar con mayor facilidad los intentos de falsificación.

Un nuevo sistema de seguridad forma parte de las innovaciones que viene implementando el Banco Central de Reserva del Perú (BCR), que ha puesto en circulación una nueva versión del billete de 200 soles.

Una de las principales novedades de este nuevo lanzamiento es la incorporación de un sistema de seguridad mejorado, con el objetivo de reducir el riesgo de falsificación. La actualización se concentra en la franja de seguridad, uno de los elementos más importantes para la verificación rápida del billete, lo que permitirá a los usuarios identificar su autenticidad con mayor facilidad.

El objetivo principal de esta implementación es facilitar el reconocimiento del billete entre el público en general, así como en el comercio y las entidades financieras, y reducir de manera significativa los casos de falsificación y estafa.

SEGURIDAD REFORZADA

Uno de los elementos reforzados es la banda de seguridad, que ahora tiene un ancho de 5 milímetros, a diferencia de la versión anterior, que era de 4 milímetros. Además, presenta nuevos colores en tonalidades azul y verde, lo que permite una rápida y sencilla identificación del billete.

Por otro lado, estas modificaciones generan un efecto de movimiento más notorio, al sincronizar el cambio de color con el desplazamiento visual, lo que facilita su reconocimiento y permite verificar su autenticidad sin necesidad de otro método de comprobación.