Lluvias disparan precios de alimentos en Lima: arveja llega a S/ 16 el kilo en Breña

Las intensas lluvias que afectan diversas regiones del país empiezan a sentirse con fuerza en los mercados de la capital. En un recorrido por centros de abasto de Lima se constató un fuerte incremento en el precio de la arveja, que ha alcanzado los S/ 16 por kilo en el distrito de Breña.

La situación fue reportada en el Mercado Chakra Colorada, donde comerciantes atribuyen el alza a las precipitaciones que golpean el interior del país, principal zona de abastecimiento.

Luis Rivera, vendedor del centro de abastos, explicó a RPP que el problema no es solo el encarecimiento, sino también el estado en el que llega el producto. “La arveja está llegando bastante alta, mojada”, indicó, lo que complica su selección y eleva los costos.

Ventas en caída

El incremento ha provocado una notoria reducción en el consumo. Según Rivera, antes el kilo de arveja costaba entre S/ 5 y S/ 7. “Cuando llegó a siete ya era mucho; ahora que está en 16, la gente ya no quiere comprar”, afirmó. Si antes los clientes adquirían entre 15 y 20 kilos, ahora apenas llevan cinco.

La arveja no es el único producto afectado. La papa pasó de S/ 1.80 a S/ 2.50 el kilo. Los comerciantes advierten que el traslado desde el centro del país está generando mermas considerables. “Botamos casi la mitad porque ya se pudre”, lamentó Rivera, al señalar que la carga llega mojada o cubierta de barro.

En tanto, el limón —procedente del norte— subió a S/ 4.50 el kilo, más de un sol por encima de su precio habitual, que oscilaba entre S/ 2.50 y S/ 3.00.

En medio de las alzas, la zanahoria se mantiene estable en S/ 1.50 el kilo, convirtiéndose en una de las opciones más accesibles para las familias.