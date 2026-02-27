Clausuran temporalmente el Mall Aventura Bellavista tras caída de parte del techo

Momentos de tensión se vivieron la tarde del jueves 27 de febrero en el Mall Aventura Bellavista, luego de que parte del techo cediera tras una aparente fuga de agua. Según los reportes, la filtración se habría originado en el segundo piso, descendiendo por paredes y pasillos hasta provocar el desprendimiento de una sección del cielo raso.

El incidente ocasionó alarma entre los visitantes, quienes fueron evacuados de inmediato. Personal del centro comercial activó los protocolos de seguridad mientras se realizaban inspecciones internas para identificar el origen del problema. Hasta el cierre de esta nota, la empresa no había emitido un pronunciamiento oficial.

PRONUNCIAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA

Horas después, la Municipalidad de Bellavista realizó una evaluación técnica en las instalaciones. Tras la inspección, se ordenó la clausura temporal del establecimiento como medida preventiva para salvaguardar la integridad de los asistentes y trabajadores.

De acuerdo con el municipio, se detectaron fisuras, desprendimientos en techos, presencia de óxido en estructuras metálicas del patio de comidas y filtraciones en pasadizos y rutas de evacuación. El recinto permanecerá cerrado hasta que se levanten todas las observaciones y se garantice que cumple con las condiciones de seguridad correspondientes.