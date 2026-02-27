Elecciones 2026: ONPE y Cancillería coordinan acciones para garantizar votación en 75 naciones

Desde hace varios meses, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores coordinan acciones para garantizar el voto de más de 1.2 millones de peruanos en el extranjero.

En total, se prevé que el día de las elecciones, este 12 de abril, se instalarán 2,508 mesas de sufragio en 216 locales ubicados en 208 ciudades del mundo (75 países), lo que permitirá organizar el proceso con cobertura amplia.

Asimismo, nuestros compatriotas que radican en el exterior pueden consultar su local de votación en el portal Tu Voto Cruza Fronteras, donde se brinda información oficial y detalla sobre los comicios fuera del país.

TRAMITES DE EXCUSA

Dependiendo del número de electores en cada ciudad, la votación se realizará en oficinas consulares o locales alternativos. Cada mesa podrá recibir hasta 500 votantes, cifra superior al límite de 300 establecido en el país.

En el proceso en el exterior, los trámites de excusa y justificación para miembros de mesa serán gratuitos. Los que no cumplan con su función serán sancionados con una multa de S/ 275, equivalente al 5 % de la UIT.