Carabayllo: capturan a dos miembros de un grupo criminal dedicado a la extorsión y el sicariato

Tras un paciente seguimiento, la Policía Nacional detuvo a dos integrantes de la sanguinaria banda criminal ‘Los Aliados del Toro’, vinculada a los delitos de extorsión, sicariato y micro comercialización de drogas en Lima Norte.

El operativo se desarrolló en la urbanización Villa Club, en el distrito de Carabayllo, a los delincuentes se les incautó dos cacerinas abastecidas, una pistola con cinco municiones, 35 municiones para fusil y 23 kilo de marihuana.

‘TORO’ Y ‘CHIQUILLO’

Trascendió que los detenidos, conocidos con el alias de ‘Toro’ y ‘Chiquillo’, estarían extorsionando a comerciantes y empresarios de Carabayllo y Puente Piedra, así como dedicándose a la venta de droga a gran y pequeña escala.

El caso fue comunicado inmediatamente a la Fiscalía Especializada en Tráfico Ilícito de Drogas, que continúa con las diligencias conforme a ley. La identidad de los detenidos, que en todo momento guardaron silencio, no fue revelada.