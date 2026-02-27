Penal Ancón II: mujer policía fue detenida por intentar ingresar S/16 300 ocultos en su brasier

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), María Meléndez, fue detenida al intentar ingresar dinero al penal de Ancón II.

La agente de la PNP indicó que cumplía funciones en el Establecimiento Transitorio de Lima (carceleta), ubicado dentro del penal, y que se dirigía un momento al área de psicología.

DETERMINEN RESPONSABILIDADES

Como indica el protocolo, fue sometida a una revisión corporal. Durante la inspección, el personal detectó que llevaba S/16 300 ocultos en su brasier, dinero cuyo ingreso está prohibido.

Tras el hallazgo, personal del INPE comunicó la intervención a la PNP y al Ministerio Público, a fin de que se realicen las indagaciones y se determinen posibles responsabilidades penales.