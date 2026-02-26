Calor extremo en la capital: vuelve la feria de helados y cremoladas

El evento reunirá helados, cremoladas y emprendimientos locales durante tres días en pleno Centro Histórico de Lima, como alternativa para combatir el intenso calor que se registra en la capital.

Las altas temperaturas continúan afectando a Lima; esto genera incomodidad en los ciudadanos, donde muchos buscan alternativas para refrescarse ante el calor sofocante que se registra en los últimos días.

La Municipalidad de Lima, mediante un comunicado, anunció la segunda edición de la feria “Refrescate Lima - Cierre de temporada”, con la finalidad de refrescarse en este intenso calor y disfrutar en familia; por eso invitó tanto a vecinos como a visitantes a disfrutar de este grato evento.

La feria tendrá una duración de tres días, durante los cuales los visitantes podrán disfrutar de diversas opciones refrescantes para saborear y compartir. Además, el evento brindará una oportunidad a los emprendedores para dar a conocer su trabajo y las distintas combinaciones de sabores tradicionales.

CURIOSIDADES DE LA FERIA REFRESCATE LIMA

La feria es organizada por la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad de Lima y se realizará desde este viernes 27 y sábado 28 de febrero hasta el domingo 1 de marzo, en el jirón Ucayali, cuadra 6, en el Cercado de Lima, en el horario de 11:00 a. m. a 6:00 p. m.

El público podrá encontrar helados, cremoladas, raspadillas, helados artesanales, bebidas y postres fríos. Esta feria también será una vitrina de oportunidades para muchos emprendimientos: Kedulsura Queso Helado, Cremolada 604, Nina Gelato, D’Garibay, Deligis Pastelería Artesana, Inversiones y Servicios Yayo’s, Chikchi, Yipis Punto Helado, entre otros. Quienes podrán poner a prueba sus sabores ofreciendo productos de calidad.

FERIA DE OPORTUNIDADES

Por otro lado, más allá de la diversión y la degustación de productos, esta feria tiene como objetivo apoyar el talento local de diversos emprendedores y, al mismo tiempo, dinamizar la economía del Centro Histórico de Lima.