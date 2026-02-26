Locales

Hace 2 horas

Fuerte sismo en Lima: temblor de magnitud 5.0 se registró esta tarde en Cañete

De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.



Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este miércoles 26 de febrero en Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 6:21 p.m. y alcanzó una intensidad de IV-V en Chilca. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Recomendaciones en caso de sismos

Especialistas brindan recomendaciones que los ciudadanos deben tener en cuenta durante y después de un sismo. Recuerde siempre mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y seguir estos consejos:

  • Tener lista una mochila de emergencia que debería contener: alcohol o desinfectante, medicina, pastillas, vendas, curitas, toallas, frazadas, agua embotellada, alimentos enlatados, linterna y radio a pilas.

  • Si tienes un bebé o adulto mayor, la mochila también deberá tener objetos de gran necesidad para ellos, como biberones, pañales, papillas, mantas y más.

  • Organizar a la familia en un plan de emergencia en el que cada miembro realice un rol antes, durante y después de la emergencia.

  • Identificar las zonas seguras en nuestras viviendas y en los alrededores de nuestros domicilios.


