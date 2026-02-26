Fuerte sismo en Lima: temblor de magnitud 5.0 se registró esta tarde en Cañete

Un sismo de magnitud 5.0 se registró la tarde de este miércoles 26 de febrero en Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el epicentro se ubicó a 36 kilómetros al oeste de Chilca, en la provincia de Cañete, y tuvo una profundidad de 53 kilómetros.

El evento sísmico ocurrió a las 6:21 p.m. y alcanzó una intensidad de IV-V en Chilca. Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales de consideración.

Recomendaciones en caso de sismos

Especialistas brindan recomendaciones que los ciudadanos deben tener en cuenta durante y después de un sismo. Recuerde siempre mantener la calma, ubicarse en zonas seguras y seguir estos consejos: