SUNARP ofrece mecanismos legales para proteger su propiedad frente a invasiones

Ante el aumento de intentos de despojo de viviendas y terrenos, la Sunarp ofrece herramientas legales que permiten a los propietarios proteger sus bienes.

Uno de los objetivos de la Sunarp es reforzar la seguridad jurídica, garantizando al ciudadano que sus bienes se encuentran protegidos frente a diversos mecanismos de abuso. En ese marco, la entidad ha desarrollado metodologías que permiten mejorar la fiscalización y el control de la propiedad.

Por ello, la entidad pone a disposición de los usuarios dos servicios gratuitos: la Alerta Registral y la Inmovilización de Partida con aviso electrónico, los cuales fueron creados para proteger el derecho de propiedad frente a personas malintencionadas que buscan despojar a los ciudadanos de sus bienes.

INMOVILIZACIÓN DE PARTIDA CON AVISO ELECTRÓNICO GRATUITO

Este servicio gratuito permite al propietario de un inmueble —ya sea casa, departamento o terreno— colocar una especie de “candado temporal” sobre la partida donde se encuentra inscrita la propiedad, evitando que personas malintencionadas realicen transferencias o presenten reclamos sobre dicho bien.

Cabe precisar que se recomienda inmovilizar un inmueble cuando el propietario deba ausentarse de la ciudad por un tiempo prolongado, ya sea por motivos de trabajo, estudios u otras razones. Asimismo, esta medida resulta útil para quienes poseen más de un inmueble y solo ocupan uno de ellos, dejando los demás deshabitados.

Este servicio es totalmente gratuito y se solicita de manera presencial mediante un formato proporcionado por la Sunarp. Al registrarse, el usuario recibirá un aviso en su correo electrónico para continuar con el procedimiento correspondiente.

ALERTA REGISTRAL

Este servicio gratuito tiene como finalidad prevenir el fraude registral y proteger el patrimonio de los ciudadanos. A través de una simple suscripción, el usuario puede recibir alertas mediante correo electrónico o mensajes de texto, lo que le permite estar informado sobre cualquier movimiento o intento de modificación relacionado con su propiedad.

La afiliación a este servicio gratuito se realiza a través del portal institucional, donde el usuario debe registrar sus datos personales, como su correo electrónico y número telefónico. De esta manera, podrá recibir notificaciones sobre las partidas registrales que desee mantener bajo supervisión.