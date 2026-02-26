Se registra incendio en edificio de Miraflores: cuatro unidades de los bomberos combaten las llamas

Esta mañana, se reportó un voraz incendio en la cuadra 4 de la avenida José Pardo, en el distrito de Miraflores, que movilizó al menos a cuatro unidades de los bomberos para atender la emergencia.

Los hombres de rojo trabajan intensamente para controlar el incendio y evitar que se propague a otros departamentos. El siniestro se registra en el tercer piso de un edificio ubicado cerca del parque Kennedy.

EVACUARON EDIFICIO

La densa humareda se podía observar desde varias cuadras a la redonda, los vecinos evacuaron en cuestión de minutos todo el edificio por seguridad.

Hasta el momento no se han reportado heridos ni víctimas mortales, mientras continúan las labores para extinguir el incendio.