Ositrán propone interconexión indirecta entre Línea 2 y Línea 1 para agilizar operación del Metro

La etapa 1B de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que comprende 16 estaciones desde Plaza Bolognesi hasta Municipalidad de Ate, registra un 85% de avance general, según informó el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El principal desafío para la puesta en operación es la interconexión con la Línea 1 en la avenida 28 de julio, cuya construcción se ha convertido en un cuello de botella. Ante esta situación, Ositrán propone una conexión indirecta que permitiría la operatividad en menor plazo.

La propuesta del organismo supervisor consiste en habilitar una conexión entre la estación Central (Paseo Colón) de la Línea 2, que se enlaza subterráneamente con la estación Central del Metropolitano, para luego utilizar autobuses hasta la estación Grau de la Línea 1, una vez que se culmine la vía expresa Grau. Esta alternativa permitiría que la etapa 1B entre en operación integral antes de diciembre de 2027, sumándose a las cinco estaciones de la etapa 1A que ya funcionan desde 2023.

Avances concretos y trabajos pendientes

Actualmente, el túnel de conexión entre estaciones y la construcción de la superficie de rodadura (rieles) han alcanzado el 100% de ejecución. Queda pendiente la instalación del sistema de alimentación eléctrica de los trenes (catenaria, bandejas porta cables, pasarelas), las instalaciones no ferroviarias en las estaciones como pisos, revestimientos, escaleras eléctricas, ascensores y aire acondicionado, así como aproximadamente 6,900 pruebas de los sistemas y subsistemas que garantizan la automatización de la operación ferroviaria.

Avances en etapa 2 y Ramal 4 de la Línea 2

En cuanto a la etapa 2, que comprende 11 estaciones desde Puerto del Callao hasta Parque Murillo, se registra un avance promedio de 65%. La tuneladora Delia continúa construyendo el túnel entre San Marcos y Oscar R. Benavides, con 2.5 kilómetros por recorrer hasta Insurgentes. Se estima que esta etapa entre en operación comercial en setiembre de 2028.

Por su parte, el Ramal 4, que conectará la avenida Óscar Gambetta con Oscar R. Benavides, presenta un avance de 46% y su operación comercial podría iniciarse en diciembre de 2029. El proyecto de la Línea 2 será el primer sistema masivo de transporte subterráneo automatizado del país, con funcionamiento sin conductor.