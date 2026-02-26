Elecciones 2026: Misterio de Economía y Finanzas transfiere más de S/ 700 millones al JNE y la ONPE

Mediante Decreto Supremo Nº 021-2026-EF, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) trasfirió 702 millones 432,278 soles a favor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En la norma, publicada hoy, se detalla que el objetivo de la transferencia es financiar los gastos asociados a las Elecciones Generales 2026 y Elecciones Regionales y Municipales 2026. Ello, con cargo a la Reserva de Contingencia del MEF.

DISPOSITIVO LEGAL

También se indica que los titulares de los pliegos habilitados aprueban la desagregación de los recursos asignados, lo que se deberá hacer dentro de los cinco días calendario de la vigencia del presente dispositivo legal.

Asimismo, la Oficina de Presupuesto del JNE y la ONPE, solicitarán a la brevedad posible a la Dirección General de Presupuesto Público, las codificaciones que se requieran para la incorporación de las nuevas partidas.