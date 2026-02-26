Lurigancho-Chosica: unos 9 mil vecinos están en riesgo directo por alarmante crecida del río Rímac

En entrevista con RPP, Oswaldo Vargas, alcalde del distrito de Lurigancho-Chosica, reveló que aproximadamente 9 mil personas están en riesgo directo ante la crecida del río Rímac. Dijo también que al menos 1 800 casas se encuentran ubicadas en zonas de alto peligro.

“Hay 1 800 viviendas de alto riesgo. (…) Están en las quebradas, al costado del río Rímac. (…) Entonces, hay 1 080 viviendas, cerca de 9 mil personas que viven de manera directa y, de manera indirecta, cerca de 70 mil personas, que pueden ser afectadas solamente en Chosica [sic]”, indicó.

EVENTUAL DESBORDE

Asimismo, el burgomaestre dejó en claro que la cifra se refiere solo en el distrito de Lurigancho -Chosica; sin embargo, en toda la extensa cuenca media del río Rímac, hay un millón de personas que pueden resultar afectadas ante un eventual desborde del torrente.

Finalmente, Vargas Cuellar alertó que el afluente ya superó los 100 metros cúbicos por segundo la mañana de este miércoles, alcanzado el umbral naranja, por lo que no se descarta que se registren desbordes en algunos sectores si continúan las intensas precipitaciones.