Un arcoiris colorido sosprendió esta tarde a los limeños

Vecinos de distintos distritos de Lima quedaron sorprendidos esta tarde al ver un arcoíris formarse en pleno cielo gris. El fenómeno apareció justo cuando empezaba una llovizna persistente que luego se extendería por varias horas. De inmediato, las redes sociales se llenaron de fotos y videos. Muchos aprovecharon el momento para capturar la inusual postal.

El arcoíris se dejó ver cuando algunos rayos de sol lograron colarse entre las nubes cargadas de humedad. Esa mezcla de luz y finas gotas de agua dio como resultado una imagen clara y colorida. Desde varios puntos de la capital se pudo apreciar el fenómeno. No es común ver una escena así en medio de una tarde lluviosa limeña.

Con el paso de las horas, la lluvia se intensificó y se mantuvo hasta la noche en varios distritos. Las precipitaciones generaron aniegos y complicaciones en el tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que el arcoíris apareciera al inicio de la llovizna. Fue un contraste llamativo frente al cielo cubierto.

ADVERTENCIA DEL SENAMHI

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) ya había advertido sobre lluvias en la costa central por el aumento de la humedad propio del verano. Aun así, pocos esperaban que la jornada comenzara con un espectáculo natural como ese. El colorido arco dejó una imagen distinta en medio de un día marcado por la lluvia.